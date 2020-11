Zidane a Conte, da juventino a “juventino”: «Era già tecnico in campo»

Il tecnico che ha vinto tre Champions League di fila, Zinediine Zidane, elogia Antonio Conte ripercorrendo i tempi della Juventus.

«Conte era capitano della Juventus ed era già un leader, era sicuro che sarebbe diventato un allenatore. Io magari un po’ meno… Penso che ogni squadra di Conte sia difficile da affrontare: sono squadre di carattere che non mollano mai. Ovunque abbia allenato ha fatto bene, poi lo apprezzo molto come persona». Parole di Zinedine Zidane che non può non ritornare ai tempi della Vecchia Signora per parlare del suo avversario di domani in Champions League. Zizou ha parlato dai microfoni di Sky per presentare il match contro l’Inter. E’ già un dentro o fuori per le merengue e per i nerazzurri.

