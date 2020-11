Pogba alla Juventus, calciomercato: 60 milioni sul piatto per l’ok

Calciomercato Juventus, Paul Pogba non è più un sogno: stando alle ultime dall’Inghilterra, infatti, i Red Devils potrebbero accontentarsi di un offerta al ribasso per evitare di perdere il calciatore a parametro zero, giacché il suo contratto scadrà nel 2022.

Calciomercato Juventus Pogba/ E se alla fine, l’anno prossimo, fosse la volta buona per rivedere Pogba alla Juventus? Questo è quello che si augurano i supporters bianconeri, e stando a quanto trapela dall’Inghilterra, questo sogno potrebbe improvvisamente tramutarsi in realtà. Già, perché a dispetto del recente rinnovo contrattuale con il quale il francese si è legato per un altro anno al club inglese, la sensazione è che “il figliol prodigo” voglia davvero ritornare alla “casa madre”. Il feeling con i compagni e la città di Torino è rimasto immutato, e l’assistito di Mino Raiola in molte dichiarazioni non ha nascosto il desiderio latente di liberarsi dalla prigione d’oro del Manchester United.

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, per portare via Pogba da Manchester occorrerebbe molto meno dei 100 milioni richiesti dai Diavoli Rossi fino a qualche settimana fa. Sarebbero infatti “soltanto” 60 i milioni necessari a finanziare un’eventuale operazione Pogba. Cifra sicuramente elevata, ma non proprio proibitiva. Come già anticipato poc’anzi, il contratto del transalpino scade nel 2022, e qualora non si dovesse trovare un accordo per un nuovo prolungamento, ecco che lo scenario potrebbe clamorosamente cambiare.