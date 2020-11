Alaba alla Juventus, calciomercato: scacco matto e accordo vicino

Calciomercato Juventus, Alaba potrebbe restare soltanto un sogno: As rivela che il Real Madrid sarebbe pronto ad accontentare le richieste d’ingaggio del calciatore austriaco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco

Calciomercato Juventus Alaba/ Tanto rumore, per nulla. Questa frase potrebbe racchiudere in maniera emblematica il flirt di mezz’estate tra Alaba e la Juventus, proseguito in autunno, ma che rischia seriamente di concludersi con un laconico nulla di fatto. Stando a quanto trapelato dalla Spagna, infatti, il Real Madrid avrebbe superato i bianconeri nella corsa al calciatore, ormai entrato in rotta di collisione con il Bayern Monaco: il contratto del calciatore austriaco scadrà esattamente tra un anno, ma i tentativi di prolungare l’accordo fatti dalla dirigenza bavarese al momento sono risultati vani.

Del resto, le pretese dell’entourage del calciatore sono tutto fuorché esigue: si parla di una richiesta di contratto di un quadriennale a circa 15 milioni di euro a stagione. Tanti, troppi persino per un club importante e solido da un punto di vista economico come il Bayern, che non intenderebbe travalicare il muro dei 10 milioni annui. La distanza tra domanda ed offerta, insomma, permane, e ad approfittarne potrebbe essere il Real Madrid.