Calciomercato Juventus, la Juventus come il Psg avrebbe mosso interesse per il centrocampista brasiliano del Real Madrid, Casemiro.

Calciomercato Juventus, i bianconeri avanzano interesse per il centrocampista brasiliano del Real Madrid, Casemiro. La dirigenza bianconera ha ormai chiaro quello che vorrà per il suo presente e l’obiettivo è sempre lo stesso, riuscire a vincere anche a livello internazionale. Per farlo c’è bisogno – naturalmente – oltre della riconferma delle certezze anche di nuovi innesti d’esperienza e qualità, rinforzando quei settori del campo in maggiore difficoltà. Proprio per questo motivo c’è bisogno di un nuovo centrocampista che possa dare quel supporto difensivo ma anche aiutare la manovra offensiva. Fra i tanti profili sondati c’è sempre un forte interesse per Casemiro del Real Madrid, ma i merengues non farebbero sconti.

Calciomercato Juventus, colpo da 100 milioni dal Real Madrid

È evidente che la Juventus andando ad acquistare un talento come il numero 14 del Real Madrid colmerebbe tutte quelle lacune a mediana. Un operazione che sembra, però, tutt’altro che facile. Le richieste del patron Florentino Perez che vorrebbe rifondare il suo Real Madrid con nuovi innesti, sono di apertura, infatti i blancos sono pronti ad andare sul mercato cercando nomi blasonati come Paul Pogba e i giovani Camavinga e Kimmich. Operazione possibile ma tutt’altro che economica.