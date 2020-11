Juventus, Oriana Sabatini la fidanzata di Dybala ha postato sul proprio profilo Instagram un travestimento che ha fatto impazzire i tifosi

Juventus, Oriana Sabatini la fidanzata di Paulo Dybala è molto seguita sui social network, essendo una cantante e attrice di fama mondiale, oltre ad essere anche la compagna della stella con il numero 10 dell’attacco bianconero. Giusto appunto, fra i tanti commenti sotto le sue foto pubblicate su Instagram, appaiono spesso i tanti supporter bianconeri che non mancano mai di complimentarsi con l’artista. Una delle ultime foto pubblicate ha scatenato la community bianconera, infatti Oriana appare travestita, così sembra, rievocando l’immaginario cinematografico della trilogia di Matrix.

Juventus, Oriana e il travestimento che ha scatenato i tifosi

Un travestimento che non è passato inosservato ed è stato commentato dai tantissimi tifosi della Juventus presenti sul profilo di Oriana Sabatini, come abbiamo detto l’artista è anche compagna di Paulo Dybala con cui non manca di pubblicare video e foto insieme, i due nel periodo di quarantena erano diventati stars di ‘Tik Tok’ altro social network molto popolare in questo periodo, pubblicando quotidianamente video di balletti e simpatiche gag.

Nonostante il periodo non certo al top di forma di Dybala con la Juventus, la Joya ieri sera è ritornato al gol in Champions League dopo l’infortunio e sembra essersi, finalmente, ritrovato. Merito anche di Oriana con cui Paulo sembra molto affiatato, infatti la coppia è diventata popolare, ed è seguita anche da vip molto famosi in Italia come Fedez e Chiara Ferragni.