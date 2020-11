Emergenza Covid, il governo dice no alla richiesta di 600 mln per i club

Stando a quanto ribadito da Calcio e Finanza, il governo si sarebbe opposto alla richiesta avallata dalla Lega Calcio per aiutare i club in difficoltà

Tra le tante misure pensate dalla Lega Calcio per cercare di arginare l’impatto devastante che l’emergenza Coronavirus sta arrecando a tutta l’industria del pallone, ce n’è una che è stata recentemente rispedita al mittente dal governo. Secondo quanto ribadito dal quotidiano Calcio e Finanza, infatti, il premier Conte avrebbe detto no alla misura proposta dalla Figc di ricevere un sovvenzionamento di circa 600 milioni atto ad aiutare i club più provati dalla Pandemia. Come se non bastasse, anche la richiesta di una proroga alla scadenza dell’Irpef sarebbe stata rispedita categoricamente al mittente.

Un duro colpo per le squadre di calcio, che si trovano a gestire una crisi importante: il calo dei proventi derivati dalla vendita dei diritti televisivi, gli stadi vuoti, ricavi dimezzati, concorrono a determinare un quadro spettrale per tantissimi club, in Italia e non. E questo si riverbera in maniera importante anche sul calciomercato, con prestiti e diritti di riscatto che scandiscono come un metronomo tante trattative: una delle soluzioni per…mantenersi in vita. Covid permettendo