Isco alla Juventus, calciomercato: uno scambio fa saltare tutto?

Calciomercato Juventus, Isco potrebbe nuovamente allontanarsi dalla Juventus. Stando alle ultime news, infatti, il Real Madrid potrebbe decidere di intavolare uno scambio con lo United: ad essere coinvolti sarebbero proprio lo spagnolo e Donny Van De Beek

Calciomercato Juventus Isco/ Potrebbe nuovamente non concretizzarsi l’interessamento della Juventus per Isco. Nelle ultime settimane, infatti, si era parlato di un ritorno di fiamma dei bianconeri per il calciatore spagnolo, dal momento che con Pirlo il ruolo di trequartista è tornato prepotentemente in auge. Dal momento che Isco era stata una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri, i riflettori dell’attenzione pubblica erano tornati ad accendersi in maniera piuttosto luminosa. Tuttavia, le notizie che giungono dalla Spagna, non sembrano lasciar presagire nulla di buono.

Secondo quanto riferito da As, infatti, il Real Madrid sarebbe entrato nell’ordine di idee di provare ad intavolare uno scambio con il Manchester United per arrivare a Van De Beek: il calciatore ex Ajax non sembra essersi integrato al meglio all’interno dei meccanismi dei Red Devils, e potrebbe essere quindi inserito in una trattativa che vedrebbe coinvolto Isco, per quello che si configurerebbe come uno scambio alla pari, vista la valutazione pressoché identica del loro cartellino.