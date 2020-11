Calciomercato Juventus, su Icardi irrompe il Milan: Paratici beffato?

Calciomercato Juventus, Mauro Icardi potrebbe ritornare nel campionato italiano: secondo le ultime indiscrezioni, Leonardo avrebbe effettuato sondaggi concreti con il Paris Saint Germain

Calciomercato Juventus Icardi Milan/ Ad ogni sessione di calciomercato, puntualmente il nome di Mauro Icardi viene accostato alle squadre italiane. Prima la Juventus, e adesso il Milan sembrano essere le squadre più interessate. Paratici in più di una circostanza ha avuto contatti con l’agente dell’argentino, quella Wanda Nara vera dea ex machina del destino del marito. Dopo il passaggio dell’ex Inter al Paris Saint Germain, però, l’interessamento della Juventus sembra essersi però affievolito: in queste ore, invece, si segnalano forti contatti tra la dirigenza del Milan e l’entourage dell’attaccante.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, Dybala sarà ceduto: l’annuncio in diretta

Secondo quanto riferito da Milan Live, infatti, Leonardo avrebbe avuto dei contatti informali con l’agente del calciatore, cominciando a tessere la tela per piazzare l’affondo decisivo per il centravanti. Non sarà facile, però, riportare Icardi in Italia, dal momento che il Paris Saint Germain neanche qualche mese fa ha versato nelle casse dell’Inter qualcosa come 60 milioni di euro. Al momento Icardi-Milan sembra essere soltanto un sogno di mezzo autunno, ma non è detto che con il passare delle ore non possa tramutarsi in qualcosa di concreto