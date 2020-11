Juventus, conferenza stampa Pirlo: orario e motivo del rinvio

La conferenza stampa di Pirlo molto attesa nel giorno della vigilia di Juventus-Lazio non si è tenuta secondo i consueti canoni.

C’era grande attesa per conoscere il pensiero dell’allenatore bianconero a meno di 24 ore dall’importante match che attende la sua squadra all’Olimpico. Il match è in calendario alle 12.30 di domani e ci si aspetta una grande prestazione da parte di Ronaldo e compagni contro una diretta rivale per il primo posto.

LEGGI ANCHE –> Juventus, adesso non è più indispensabile per Pirlo

Pirlo alle 17 su Juventus Tv

Come ha annunciato il club bianconero sul suo portale internet, le parole di Andrea Pirlo alla vigilia del match contro la Lazio si potranno seguire su Juventus Tv alle ore 17. Non si è tenuta infatti la consueta conferenza stampa della vigilia. Facile pensare, anche se mancano comunicazioni ufficiali a riguardo, che il club abbia preso questa decisione per far sì che non si verificassero degli assembramenti in sala stampa. Non bisogna dimenticare infatti che il Piemonte è stata classificata come “zona rossa” e dunque si devono rispettare le restrizioni imposte.