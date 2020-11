Juventus, sono giorni davvero incerti per la Lazio di Simone Inzaghi, che è alle prese con i problemi legati agli esiti dei tamponi di alcuni giocatori.

Il Covid purtroppo continua a far crescere la preoccupazione in tutta Italia e anche nel calcio, ovviamente, si sono registrati dei casi positivi. Che hanno coinvolto più o meno tutti i club della massima serie. In casa Lazio si sta cercando di capire se alcuni importanti elementi come Leiva, Strakosha e Immobile possano essere o meno della sfida contro la Juventus di domani all’ora di pranzo.

