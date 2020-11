Formazioni ufficiali Lazio Juventus. Le scelte di Pirlo per il match di Serie A allo stadio Olimpico di Roma delle ore 12.30:

Formazioni Lazio Juventus: una sfida importantissima quella di oggi pomeriggio per la Juventus, Pirlo non può sbagliare e per questo match di Serie A dovrà avvalersi di tutta la qualità tecnica presente nella sua rosa. Una squadra difficile e un’autentica rivale per lo scudetto, abbiamo già visto come la Lazio già la scorsa stagione ha dato filo da torcere ai bianconeri. Sfida assolutamente da non sottovalutare, soprattutto in un campo così difficile come lo stadio Olimpico di Roma. Per fare bene la squadra di Pirlo si affiderà a tutta la qualità offensiva a disposizione, Cristiano Ronaldo permettendo, ci sarà dal primo minuto anche Morata che ha dimostrato di essere entrato appieno nei meccanismi di Pirlo, andando in rete già parecchie volte. L’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere i tre punti per garantirsi una solida posizione in testa alla classifica e rispondere con vigore agli avversari per la corsa al titolo.

Formazioni ufficiali Lazio Juventus, le scelte di Pirlo

Cristiano Ronaldo titolare, Pirlo si affiderà alla qualità tecnica a disposzione. Un unico obiettivo quello di oggi pomeriggio per la compagine bianconera, arrivare ai tre punti contro una squadra decisamente agguerrita come la Lazio di Simone Inzaghi. Pirlo sfrutterà le carte a disposizione per garantire un posto saldo in testa alla classifica, anche se non sarà semplice. Una vittoria quest’oggi potrebbe aiutare molto nel garantirsi un posto importante in classifica e rispondere con vigore a tutte le avversarie della Juventus. Un avversario difficile che non bisogna sottovalutare, ne abbiamo già avuto modo la scorsa stagione, dove la squadra di Inzaghi ha battuto per ben due volte la allora Juventus di Maurizio Sarri. Ecco, dunque, le formazioni della squadre che scenderanno in campo oggi alle 12.30 allo stadio Olimpico di Roma: