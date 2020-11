Juventus, Dybala e l’esperimento rilancio: il piano di Pirlo

Anche contro la Lazio, Paulo Dybala non partirà titolare. Una scelta chiara di Pirlo, che però avrebbe un piano per cercare di far ritrovare la “Joya” al fuoriclasse argentino.

Juventus Dybala rilancio/ Paulo Dybala sicuramente non sta vivendo uno dei periodo più felici dei suoi quattro anni di permanenza in bianconero. Prima un rinnovo che tarda ad arrivare; come se non bastasse, i problemi fisici a creargli ulteriori grattacapi. Insomma, un periodo no per un calciatore che comunque ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia, ma che avrebbe bisogno di maggiore entusiasmo per riuscire a recuperare lo smalto dei giorni migliori. La doppietta contro il Ferencvaros, in questo senso, potrebbe rivelarsi un trampolino di lancio importante.

Tuttavia, Pirlo non ha intenzione di schierare dal primo minuto la Joya, in vista della gara di domani contro la Lazio. Una scelta che terrebbe conto anche della condizione fisica del calciatore, che al momento sembra un lontano parente di quello ammirato la scorsa stagione. Il duo d’attacco, nel lunch match domenicale, sarà formato da Morata e Cristiano Ronaldo: soprattutto l’ex canterano ha dimostrato uno stato di forma invidiabile, e se non fosse per i fuorigioco millimetrici, avrebbe raggiunto già la doppia cifra in termini di realizzazioni.