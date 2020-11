Juventus, infortunio Chiellini: ecco le gare che salterà

Ancora una tegola per la Juventus, ovvero l’infortunio occorso al capitano Giorgio Chiellini. Ecco quanto dovrà rimanere fuori dai giochi.

Non è davvero una stagione fortunata per l’esperto difensore juventino, costretto più volte ai box. Era appena rientrato dopo uno stop giocando in Champions, ora un nuovo acciacco che non gli farà vivere sul campo il resto del mese di novembre. Come infatti riporta Il Corriere dello Sport, Chiellini in allenamento ha rimediato un problema muscolare alla coscia sinistra, che sarà valutato nei prossimi giorni. Per lui, scontato dirlo, nemmeno niente nazionale.

