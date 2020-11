Juventus, in due salteranno gli impegni delle nazionali

La Juventus è ferma in questi giorni. Tornerà a lavorare sul campo con i giocatori che non sono partite per le nazionali giovedì.

C’è infatti una sosta in serie A e dunque l’allenatore Andrea Pirlo ha deciso di concedere qualche giorno di relax ai suoi calciatori, che nelle ultime settimane sono stati impegnati in un vero e proprio tour de force, con tanti impegni ravvicinati. Alla ripresa il tecnico potrà contare anche su alcuni giocatori che non hanno raggiunto la loro nazionale.

LEGGI ANCHE –> Juventus, adesso non è più indispensabile per Pirlo

Juventus, Dybala e Chiesa restano a casa