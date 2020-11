Juventus, calciatori a riposo: ecco quando si riprende

Dopo aver visto sfumare la vittoria in extremis contro la Lazio, per la Juventus di Pirlo è previsto un breve periodo di riposo.

Che non sarà tale per tanti elementi della rosa bianconera, che saranno impegnati con le rispettive nazionali. Ma ci sono anche i giocatori che non avranno questo tipo di impegno e che dunque useranno questo periodo di tempo per ricaricare le batterie in vista delle sfide che attendono la Juve in questo finale del 2020.

Juventus, si riprende a lavorare solo giovedì

Andrea Pirlo sa benissimo che questo 2020 è stato un anno davvero tribolato per tutti, con il calendario che dopo il lockdown di inizio marzo e la ripresa delle ostilità è stato davvero fittissimo, con tanti match disputati nell’arco di pochi giorni. E per questo motivo ha inteso concedere un piccolo periodo di break alla squadra. “Il resto del gruppo, rimasto a Torino, usufruisce di tre giorni di riposo. La ripresa agli ordini di Mister Pirlo è in programma per il pomeriggio di giovedì” si legge sul sito internet bianconero. Dunque qualche giorno di meritato riposo, da trascorrere magari in famiglia, per diversi calciatori prima di tornare sul campo e tornare a lavorare agli ordini del tecnico bianconero.