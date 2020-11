La Juventus di Andrea Pirlo per adesso è ferma ai box in attesa della ripartenza del campionato di serie A e della Champions League.

La formazione di Pirlo riprenderà a lavorare sul campo solo giovedì, ma non ci saranno a disposizione tutti quegli elementi che in questi giorni sono impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi c’è anche Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese ha raggiunto il ritiro dei lusitani e sembra aver recuperato in pieno dopo l’infortunio patito alla caviglia contro la Lazio.

Juventus, solo Lewandowski meglio di Ronaldo

Notizia che fa sicuramente molto felice Pirlo, che da quando ha ritrovato il suo campione in attacco ha visto la sua squadra giocare decisamente meglio. Ronaldo in serie A ha segnato 6 gol in appena 4 partite, nonostante l’intoppo del contagio da Covid-19. Vale a dire in serie A ha segnato – come sottolinea Il Corriere dello Sport – un gol ogni 48 minuti. In Europa c’è solo un calciatore che ha fatto meglio, ovvero il bomber del Bayern Lewandowski, a segno ogni 42 minuti in Bundesliga. Il duello tra i due attaccanti è anche relativo al 2020, con Ronaldo che ha segnato 27 gol, più di tutti. Solo uno in più del bomber polacco.

