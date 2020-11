Calciomercato Juventus, fari puntati su un possibile parametro zero

Il calciomercato della Juventus potrebbe arricchirsi presto di un nuovo rumor, riguardante un calciatore che a giugno potrebbe arrivare a parametro zero.

Scade infatti nel prossimo mese di giugno il contratto con il Milan del turco Hakan Calhanoglu, trequartista dai piedi e spesso uomo in più, insieme ad Ibrahimovic, della squadra di Pioli. Il club rossonero non vuole perdere il suo gioiello ed è in trattativa per convincere il giocatore a rimanere anche in futuro nella città del Duomo.

