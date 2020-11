Calciomercato, svelata la prossima squadra di Pogba: la Juve…

Calciomercato Juventus, indiscrezioni dall’Inghilterra confermano il trasferimento di Paul Pogba: il centrocampista dello United sarebbe a un passo dal Real Madrid

Calciomercato Juventus Pogba Real/ Tenetevi forte, perché l’indiscrezione è di quelle clamorose. Secondo quanto rimbalza dall‘Inghilterra, e in particolare dal giornalista di Talksport, Alex Crook, l’addio di Pogba al Manchester United sarebbe in procinto di materializzarsi. Il centrocampista francese, infatti, che da poco ha prolungato di un anno il suo rapporto con i Red Devils, avrebbe un accordo di massima con il Real Madrid, che si aggiudicherebbe il cartellino del forte centrocampista francese a prezzo di saldi.

L’ex calciatore della Juventus a più riprese ha strizzato l’occhio al club di Florentino Perez: Pogba ha voglia di cambiare aria dopo quattro anni in sordina trascorsi in quel di Manchester, che se da un lato lo hanno ricoperto d’oro ( il suo conto corrente si rimpolpa annualmente di 16 milioni), gli hanno altresì impedito di mettersi in gioco per qualche trofeo. Sarebbero circa 50 i milioni che il Real sarebbe disposto a mettere sul piatto per avere il Polpo la prossima estate.