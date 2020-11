Eriksen alla Juventus, calciomercato: blitz per gennaio, pronta l’offerta

Calciomercato Juventus, Christian Eriksen sarebbe entrato nel mirino dei bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni, Fabio Paratici starebbe meditando il colpo per gennaio

Calciomercato Juventus Eriksen/ L’atipica sessione estiva di calciomercato si è appena conclusa, ma i dirigenti delle grandi squadre sono già al lavoro per cercare di tessere la tela per i colpi futuribili. Uno dei club che in queste ore sembra più attiva è proprio la Juventus, con Fabio Paratici che sta scandagliando in lungo e in largo i possibili affari che aumenterebbero in maniera importante il tasso qualitativo della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Si, molte volte il mercato è fatto di rumours, di notizie non dette, di indiscrezioni confermate ed altre smentite, ma la notizia che sta trapelando nelle ultime ore ha tutto per essere definita clamorosa.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, infatti, la Juve avrebbe effettuato alcuni sondaggi per capire la disponibilità dell’Inter a privarsi di Christian Eriksen, non considerato imprescindibile all’interno dello scacchiere tattico di Antonio Conte, che ha più riprese lo ha relegato in panchina anche in questo scorcio di stagione. L’ex centrocampista del Tottenham, acquistato durante il mercato di riparazione di gennaio per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ha deluso le aspettative, e già la scorsa estate si vociferava di una possibile cessione.