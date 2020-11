Calciomercato Juventus, pressing inglese per Ronaldo

Il calciomercato della Juventus continua ad accumulare dei rumors sul futuro del suo asso, Cristiano Ronaldo. Che non smette più di segnare.

La carta d’identità non conta quando sei un campione vero e quando hai sempre fame di vittorie e di nuovi record. Ecco perché Cristiano Ronaldo nonostante i suoi 35 anni continua ad essere un punto fermo della squadra di Pirlo e della sua nazionale. E continua ad essere anche un uomo mercato, perché sono tanti i club che vorrebbero averlo in squadra. Del resto il portoghese è sempre in un stato di forma invidiabile, con un fisico statuario e con tanta voglia di rimanere al top per molti anni.

