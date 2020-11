Juventus, Danilo è sicuro: “Pirlo il top, vi dico il ruolo adatto a me”

Le parole del terzino brasiliano ai microfoni di Globoesporte che fanno il punto della situazione in casa bianconera

Juventus Danilo Intervista/ In questo inizio di stagione una delle note liete in casa Juventus risponde al nome di Danilo. Il terzino brasiliano, infatti, impiegato nella difesa a tre, sembra trovarsi assolutamente a proprio agio all’interno del nuovo scacchiere tattico ideato da Andrea Pirlo. Di questo, e di tanto altro, ha parlato l’ex terzino del Manchester City ai microfoni di Globoesporte. Ecco le sue parole:

“Sono molto contento di questo inizio di stagione. Posso esprimermi al meglio in fase di impostazione, dal momento che sono in grado di impostare con più libertà e di attaccare gli spazi palla al piede. Già al Manchester City ricoprivo questa posizione, e devo dire che non è stato difficile rifarlo qui: quando Pirlo mi ha provato in quella zona di campo, sono stato davvero entusiasta. Al Real ho giocato poco, e venivo impiegato soprattutto come terzino sinistro di una difesa a 4, ma giocare a 3 mi aiuta molto.”

Le parole di Danilo su Andrea Pirlo

Danilo ha poi concentrato la sua attenzione su Andrea Pirlo, definendolo “un maestro di calcio, con tante idee importanti che potrà fare sicuramente molto bene qui alla Juventus, perché conosce l’ambiente ed è sempre disponibile a dialogare con noi. L’altra volta stava calciando un paio di punizioni, e mi sono fermato per un attimo a guardarlo: ha reso il calcio uno sport migliore, è stato un grande centrocampista e credo che diventerà un ottimo allenatore.”