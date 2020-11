Calciomercato Juventus, lo scambio inaspettato con l’Inter: è caos

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala per Milan Skriniar dell’Inter, ma i tifosi non ci stanno: è già caos.

Dybala, Calciomercato Juventus @Getty

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala per Milan Skriniar dell’Inter. Le insistenti voci sul possibile scambio tra l’attaccante argentino e il difensore slovacco Milan stanno già trovando diverse polemiche. Il super scambio sembra, infatti, nfiammare gli animi dei tanti tifosi di Inter e Juventus. Nei gruppi social dei nerazzurri e in quelli dei bianconeri l’idea che Skriniar e Dybala possano cambiare maglia ha già scatenato una moltitudine di dibattiti: un indiscrezione certo, ma che non ha smesso di essere il trendtopic del momento. Ognuno sembra avere un’ idea contrastante rispetto all’altra, come sempre succede in questi casi si tende a creare più che altro caos.

LEGGI ANCHE>>>Pogba alla Juventus. Calciomercato: a fine stagione lascerà il Manchester