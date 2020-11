Calciomercato Juventus, Deschamps: “Ronaldo al Psg? Tutto è possibile…”

Il calciomercato della Juventus lo ha visto come protagonista dei rumors dell’ultimo giorno. Ma quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo?

Il campione portoghese è uno degli intoccabili in casa Juve, del resto è uno dei pochi calciatori al mondo che fanno da soli la differenza ed è logico che i bianconeri se lo tengano stretto. Tuttavia non mancano le voci che vorrebbero il suo futuro lontano dall’Italia. Manchester United e Psg lo tengono d’occhio. Il ct francese Didier Deschamps, vecchia conoscenza juventina, oggi lo avrà come avversario nel match Portogallo-Francia di Nations League. E ha parlato anche di lui in conferenza stampa.

LEGGI ANCHE –>>Juventus, Pirlo può sorridere: recuperate due pedine

Calciomercato Juventus, le parole di Deschamps su Ronaldo