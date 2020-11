Calciomercato Juventus, fari puntati sul nuovo Pogba

Il calciomercato della Juventus è praticamente aperto tutto l’anno. La dirigenza continua a pianificare infatti le mosse future del club.

Le ambizioni non mancano di certo ai bianconeri, vogliosi di continuare a rimanere al top in Italia e in Europa. Per questo motivo gli occhi rimangono sempre bene aperti su possibili affari tesi a rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. Si cerca sempre una pedina di qualità in mezzo al campo, un giocatore giovane, di prospettiva, che possa essere anche un ottimo affare a livello economico. Viste le difficoltà ad arrivare ad Aouar, ora i bianconeri potrebbero virare su un altro obiettivo.

