Isco alla Juventus, calciomercato: l’affare si fa già a gennaio

Calciomercato Juventus, secondo le ultime indiscrezioni che provengono dalla Spagna, Isco è sempre più vicino a lasciare il Real Madrid. Sullo spagnolo c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti

Calciomercato Juventus Isco/ Importanti novità dalla Spagna. Secondo quanto riportato dai media iberica, Isco potrebbe decidere di lasciare il Real Madrid già a gennaio: il rapporto con Zidane è ai minimi termini, e il calciatore avrebbe voglia di cambiare aria, per potersi misurare in una realtà importante che riponga fiducia in lui. Quest’indiscrezione fa il paio con le news che trapelavano nei giorni scorsi, che davano Isco desideroso di cominciare una nuova esperienza. Quale potrebbe essere la prossima destinazione dell’ex Malaga?

Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, oltre alla Juventus, sul calciatore ci sarebbe l’interessamento anche dell’Everton di Carlo Ancelotti, che nella passata sessione estiva ha messo le mani su James Rodriguez. Provare a ricomporre il binomio James-Isco sarebbe comunque un esperimento qualitativamente molto probante, dal momento che stiamo parlando di due degli interpreti più importanti del loro ruolo.