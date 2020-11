Luis Alberto alla Juventus, calciomercato: la rivelazione fa sognare i tifosi

Luis Alberto infuriato con il presidente Claudio Lotito per il mancato pagamento della tranche relativa ai mesi di lock-down. Che si possano creare le premesse per un addio?

Calciomercato Juventus Luis Alberto/ Hanno destato molto scalpore le dichiarazioni rilasciate da Luis Alberto ad un tifoso che gli chiedeva di esternare un suo parere in merito all’acquisto di un aereo fatto dal patron Claudio Lotito. Lo spagnolo, a precisa richiesta, ha risposto: “Non ci hanno pagato lo stipendio ( alcuni mesi di lockdown), e ora acquistano un aereo.” Parole di un certo peso, sulle quali lo stesso calciatore è tornato quando ormai la frittata era già fatta: considerazioni indigeste al patron dei biancocelesti, che potrebbe anche decidere di comminare una multa al “Mago“.

Al momento un vero e proprio caso Luis Alberto non è ancora esploso in tutta la sua problematicità. Il calciatore molto probabilmente si scuserà personalmente con i vertici dirigenziali capitolini e il tutto si risolverà con una stretta di mano. Ma sono parole che comunque lasciano il segno, e che possono essere intese anche come indice di un malessere che caratterizza il calciatore il questo momento: la volontà di misurarsi in palcoscenici importanti, provando a sollevare trofei di un certo tipo, potrebbe essere alla basa di una sua futuribile cessione. Sebbene per ora nessuna squadra si sia mossa ufficialmente per Luis, tante sono i club interessati al calciatori: uno di questi è sicuramente la Juventus, alla ricerca di rinforzi importanti con i quali migliorare il centrocampo a disposizione di Pirlo.