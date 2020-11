Juventus, buone nuove con i rientri di Alex Sandro e De Ligt

Ecco cosa cambia nello scacchiere tattico di Pirlo dopo i recuperi di Alex Sandro e di De Ligt, due varianti importanti.

Juventus Alex Sandro De Ligt/ A dispetto di una situazione in classifica piuttosto balbettante, dopo il pareggio rimediato contro la Lazio sono arrivate notizie confortanti in casa Juventus. I recuperi di Alex Sandro e De Ligt, in questa fase della stagione, sono una boccata d’ossigeno per una retroguardia che ha mostrato non poche lacune nel reggere l’accoppiata campionato Champions League. Il brasiliano ha smaltito i postumi di quell’infortunio muscolare che lo tediava già da un paio di mesi: con il recupero dell’ex Porto, Pirlo non sarà costretto a gettare nella mischia il giovane Gianluca Frabotta, potendo contare sulle qualità di uno degli interpreti più importanti del suo ruolo.

Leggi anche–>Isco alla Juventus, calciomercato: l’affare si fa già a gennaio

Il laterale carioca è in grado di disimpegnarsi molto bene sia come terzino basso in una difesa a 4, sia come esterno alto di centrocampo a 5, sposandosi bene insomma con l’idea tattica del neo allenatore, che in questa primo scorcio di stagione ha fatto molto affidamento su Danilo, che agisce come difensore della difesa a 3: ruolo in cui Allegri provò anche Alex Sandro, ma con scarsi risultati.