Alaba alla Juventus, calciomercato: le ultime sull’affare low cost

Calciomercato Juventus Alaba/ La Juventus fa sul serio per Alaba. Questo è ciò che riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come il terzino austriaco, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bavaresi in scadenza fra 8 mesi, sia in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici. I bianconeri, che si sono messi già in estate con gli entourage del calciatore, avrebbero instaurato un filo diretto molto proficuo con il terzino sinistro, a dispetto delle dichiarazioni di Karl Heinz Rummenigge, nelle quali il patron onorario del club tedesco esternava tutta la sua fiducia per il buon esito della trattativa di rinnovo.

La discrepanza tra domanda ed offerta è ancora consistente: Alaba chiederebbe un quadriennale a circa 11 milioni di euro annui. Cifra considerata esageratamente eccessiva dai campioni d‘Europa uscenti, che sarebbero pronti a mettere sul piatto non più di 7-8 milioni di euro. La sensazione è che la fumata bianca sia ancora molto difficile da trovare: ciò autorizza i tifosi bianconeri a sognare in grande, anche perché Alaba è stato individuato dai piemontesi come il rinforzo giusto per migliorare il reparto arretrato della rosa a disposizione di Andrea Pirlo.