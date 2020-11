Juventus, le quote scudetto in serie A: ecco cosa dicono i bookmaker

Weekend senza serie A per la Juventus, visto che il campionato osserva un turno di sosta per consentire ai calciatori di scendere in campo con le rispettive nazionali.

Lo stop consente però di fare il punto della situazione su un campionato che si sta rivelando più equilibrato del solito. Con tante squadre che sono racchiuse nel giro di pochi punti e con le grandi favorite dai pronostici Juventus e Inter che stanno commettendo qualche passo falso in più del previsto. C’è da dire che la squadra di Andrea Pirlo può vantarsi di essere ancora imbattuta, ma ha pareggiato tante partite con avversari sicuramente alla sua portata. E anche l’Inter, specie quando è stato assente Lukaku, non ha convinto del tutto. Occhio dunque alla rivelazione Milan, senza dimenticare Napoli, Atalanta e anche la Roma di Fonseca.

Juventus ancora favorita per il trionfo finale

E in virtù proprio dell’equilibrio visto in questa prima fase del torneo le quote relative alla squadra vincitrice dello scudetto hanno subito dei cambiamementi nell’ultimo periodo. Il Corriere dello Sport oggi sottolinea come, stando alle quote di Planetwin365, la squadra favorita per il tricolore rimane la Juventus (2.85) seguita dall’Inter di Antonio Conte (3.55). Secondo gli esperti queste due squadre rimangono le maggiormente accreditate, ma il divario con le altre è decisamente più sottile rispetto ad inizio torneo. Il successo finale del Napoli è bancato a 5.75, quello del Milan a 6.25. Quindi troviamo l’Atalanta a quota 9 e la Roma a 17.