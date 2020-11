Dybala all’Inter, calciomercato Juventus: Eriksen più 50 mln per la Joya

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni parlano di un possibile scambio in vista con l’Inter: per Dybala i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto 50 milioni più il cartellino di Eriksen

Calciomercato Juventus Inter Dybala Eriksen/ Mancano ancora alcuni mesi all’apertura ufficiale della sessione invernale i calciomercato, ma i top club sono già al lavoro per cercare di studiare le prossime mosse atte ad incrementare il tasso qualitativo della propria rosa. In questo senso, l’Inter e la Juventus sarebbero i club più attivi, e potrebbero sedersi ad un tavolo comune per imbastire un super scambio. Secondo quanto riportato dalla redazione di calciomercato news, infatti, le “pedine” di questa trattativa sarebbero Christian Eriksen e Paulo Dybala, ovvero quelli che sono diventati a tutti gli effetti veri e propri esuberi.

La Joya argentina non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri, in scadenza tra un anno e mezzo. A nulla sono valsi i contatti con l’entourage del calciatore, quel Jorge Antun vero deus ex machina dell’arrivo dell’ex Palermo in quel di Torino. La distanza tra domanda ed offerta è piuttosto importante: l’attaccante chiede un quadriennale da circa 15 milioni di euro a stagione, mentre i bianconeri non vanno oltre ai 10 milioni. Ecco perché non è affatto da scartare l’ipotesi che l’argentino possa essere ceduto: la valutazione che ne fa la Juve è di circa 80 milioni di euro. D’altro canto, anche l’Inter ha un suo esubero, quel Christian Eriksen vero e proprio crac dell’inverno scorso e che in nerazzurro fino a questo momento ha deluso le attese.