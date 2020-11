Calciomercato Juventus, Calhanoglu potrebbe essere l’opportunità di gennaio. Il giocatore è in scadenza dal Milan.

Calciomercato Juventus, Calhanoglu potrebbe essere l’occasione last minute dei bianconeri. Il giocatore va in scadenza dal Millan e la Vecchia Signora sembrerebbe in vantaggio sulla concorrenza dell’Inter. Al vaglio l’ipotesi di un maxi scambio di cartellini fra le due società. Sembra infatti che il Milan non voglia privarsi del giocatore a zero e dunque starebbe pensando di accettare la proposta di uno scambio da parte della Juventus: il cartellino di Bernardeschi per Calhanoglu. Opzione che sembra avere il gradimento di entrambe le società.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, Morata: “Mi sento un calciatore fortunato, avverto la fiducia”

Calhanoglu alla Juventus, Calciomercato: pronto lo scambio

Uno scatto in avanti dei bianconeri per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco piacerebbe a Pirlo e sarebbe un profilo ideale da inserire nella rosa come eventuale rinforzo. Il giocatore che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno con il Milan, è sul mercato e le parti sono -attualmente- molto lontane per l’eventuale firma del prolungamento del contratto. L’entourage dell’ex Bayer Leverkusen chiede circa 7 milioni di euro a stagione, mentre la dirigenza rossonera non vorrebbe andare oltre i 3,5-4 milioni all’anno. I contatti fra Juventus e Milan starebbero andando avanti insieme alle valutazioni tecnico-tattiche, con l’attuale dieci rossonero che potrebbe essere un’alternativa nel ruolo di Aaron Ramsey. Nel caso in cui la Vecchia Signora volesse anticipare l’affare a gennaio, nell’operazione con il Milan potrebbe finire Federico Bernardeschi.