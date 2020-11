Juventus, il Barcellona perde pezzi: è out contro i bianconeri

La Juventus di Pirlo si gode una domenica di riposo, visto che il campionato di serie A è fermo a causa degli impegni delle varie nazionali.

Si tornerà a lavorare solamente nella giornata di martedì, del resto è giusto in questa fase cercare di ricaricare le batterie in vista del rush finale di questo 2020 che si presenta davvero molto intenso. Dal 21 novembre al 22 dicembre si dovranno giocare infatti ben dieci partite, tre delle quali in Champions League. Ci sarà da definire il piazzamento dei bianconeri, a caccia ovviamente della qualificazione al turno successo, ma anche del primo posto. Si dovranno affrontare Ferencvaros, Dinamo Kiev e anche il Barcellona di Koeman, vero rivale per il primato.

Juventus, Busquets si infortuna in nazionale