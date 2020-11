Calciomercato Juventus, Haaland sembrava destinato alla Juventus, ma Raiola l’ha destinato verso altri lidi.

Calciomercato Juventus, Haaland non sarà un giocatore della Juventus. Per un momento i bianconeri ci hanno ancora sperato, ma il futuro del giovanissimo, ormai, fuoriclasse sarà su altri lidi.

Nel corso degli anni, la Juventus e Mino Raiola hanno chiuso diverse trattative. Sono tanti i grandi calciatori rappresentati dal super-agente di De Ligt, e uno di questi è un giovane attaccante per il quale il club bianconero ha sempre provato un certo interesse, stiamo parlando, naturalmente, di Haaland.. La Vecchia Signora vorrebbe infatti rinforzare il reparto avanzato, ma sul giocatore c’è tanta concorrenza e sembra ormai destinato altrove.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Mendes porta via Dybala: l’offerta

Calciomercato Juventus, sfuma il sogno per il giovane attaccante

Secondo le indiscrezioni riferite da ‘DonDiario.com’, il futuro di Erling Haaland sarà in nel campionato spagnolo. Il Real Madrid è la squadra più concretamente interessata al giocato, ma Mino Raiola lo avrebbe proposto al Barcellona. Uno scenario clamoroso, con l’agente che è in stretti rapporti con Joan Laporta, candidato numero uno alla presidenza dei blaugrana. La Juventus resta quindi alle porte, ma visti i rapporti tesi tra Raiola e Florentino Perez, visto l’affare Pogba saltato qualche anno fa, l’approdo di Haaland al Barcellona è tutt’altro che escluso. Soprattutto perché Laporta ha bisogno di mettere a segno un gran colpo.

LEGGI ANCHE>>>Quanto vale la nostra Juventus? Uno studio ha analizza il valore di mercato

Per il momento, dunque, operazione chiusa. Haaland sta diventando, nonostante la giovanissima età, un fuoriclasse autentico. Un giocatore incredibile che ha già – letteralmente – superato le gerarchie. Da moti considerato già un fenomeno proprio alla pari con i vari Mbappé, Neymar, Lewandoski etc. insomma il futuro dell’attaccante è roseo, ma purtroppo non sarà anche bianconero. Il destino sembra quello di giocarsi la titolarità in una delle due big spagnole, che in questo momento, son ancora le squadre più sognate dai giovani calciatori. Gli stessi procuratori sembrano indirizzarli nella stessa via. Haaland dunque sceglierà una fra Barcellona e Real Madrid per consacrasi definitivamente a livello mondiale.