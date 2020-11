Juventus, la situazione degli infortunati in casa bianconera

La Juventus oggi e domani osserva una giornata di riposo prima di riprendere la preparazione in vista del match contro il Cagliari.

Questo stop al campionato è arrivato in un momento propizio per i bianconeri, che in questo modo possono recuperare delle pedine preziose in vista del finale di questo 2020 nel quale non mancheranno di certo le gare difficili da affrontare. Da tenere d’occhio le condizioni di Bonucci, che ha rinunciato alla nazionale per cercare di non sovraffaticarsi, visto che non è al meglio, saranno monitorate giorno dopo giorno.

Juventus, ecco chi rientra e chi no a Cagliari

Pirlo può sicuramente essere felice visto nel prossimo turno di campionato avrà senz’altro a disposizione De Ligt e Alex Sandro. I due difensori hanno finalmente recuperato dai rispettivi infortuni e dunque potranno scendere in campo. Il tecnico dovrà per forza di cose rischiare l’olandese, considerato che Chiellini è ai box per infortunio e ci resterà per circa un mese.