Ramos alla Juventus, calciomercato: la scelta di Zidane spiazza tutti

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos in bianconero: dalla Spagna trapela l’indiscrezione secondo la quale Zinedine Zidane si opporrebbe all’eventuale perdita del capitano dei Blancos

Calciomercato Juventus Ramos Zidane/ Con il contratto in scadenza la prossima estate, Sergio Ramos sicuramente rappresenta una ghiotta occasione per molti club. Il difensore del Real, infatti, non ha ancora trovato l’accordo con il Real Madrid, anche perché le sue richieste d’ingaggio sono davvero esose: si parla di un biennale a circa 12 milioni di euro a stagione, con i Blancos che non sarebbero propensi a svenarsi per un calciatore la cui carta d’identità non è più verde. Ecco perché il nome dell’attuale capitano delle Merengues è tornato in maniera prepotente ad essere accostato ai principali top club europei.

Tra questi, figurano Juventus e Paris Saint Germain, che nelle ultime settimane avrebbero sondato il terreno con l’entourage del calciatore, in via ancora ufficiosa, pronte ad affondare il colpo qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti. Non sarà facile comunque mettere le mani su Ramos ( che ieri contro la Svizzera ha sbagliato due rigori, interrompendo la striscia di 25 penalties siglati consecutivamente), anche perché la volontà di Zidane appare piuttosto chiara.