Calciomercato Juventus, l’ultima suggestione di mercato vedrebbe coinvolto il cartello di Paulo Dybala per arrivare a Gimenez dell’Atletico

Calciomercato Juventus, l’addio di Paulo Dybala sembrava già concreto a giugno, ma l’attaccante argentino potrebbe essere venduto già in questa sessione di mercato invernale di gennaio. La Juventus teme che il calciatore si deprezzi ulteriormente dopo un inizio di stagione, certamente non all’altezza delle aspettative, complice anche un infortunio rimediato alla fine della scorsa stagione. Dunque i bianconeri starebbero pensando ad uno scambio di cartellini con Gimenez, difensore dell’Atletico Madrid. Il centrale è valutato 40-45 milioni. Lo scambio con la Joya potrebbe arrivare, secondo la Juventus, già a gennaio per 40 milioni più il centrale.

Calciomercato Juventus, Dybala: scambio a gennaio con l’Atletico Madrid

Un’affare che potrebbe già andare in porto nella prossime settimana, ma c’è ancora da capire se si arriverà all’accordo definitivo fra le due società. L’unica cosa certa è che il futuro di Paulo Dybala è sempre più in bilico. Tra infortuni e la grande concorrenza in attacco, l’argentino non sembra più indispensabile nello scacchiere di Andrea Pirlo. Per questo motivo, i bianconeri potrebbero già farlo partire nel mercato di gennaio approfittando della situazione e assicurandosi un ottimo centrale più importante somma di denaro che andranno, nuovamente, a spendere sul mercato in entrata, magari su un laterale della difesa: resta sempre forte l’interesse per Emerson Palmieri del Chelsea.