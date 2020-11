Calciomercato Juventus, arrivano conferme: Calhanoglu dal Milan potrebbe già arrivare nel mercato invernale di gennaio

Calciomercato Juventus, La questione del rinnovo di contratto del giocatore turco Hakan Calhanoglu è piuttosto complicata e più passa il tempo e più aumenta il pessimismo del Milan per arrivare ad un accordo tra le parti. Ad osservare la situazione da molto vicino c’è la Juventus che è la squadra, attualmente, più interessata a garantirsi le prestazioni sportive del centrocampista. Secondo il giornale ‘Tuttosport‘ i bianconeri potrebbero affondare il colpo già nel mercato invernale di gennaio, ma la possibilità è altrettanto concreta di aspettare la fine della stagione per prenderlo poi a giungo a zero.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Raul Jimenez svela il retroscena in attacco

Calciomercato Juventus, si chiude già a gennaio: rinforzo in arrivo

Calhanoglu potrebbe essere l’occasione last minute dei bianconeri. Il giocatore va in scadenza dal Millan e la Vecchia Signora sembrerebbe in vantaggio sulla concorrenza dell’Inter. L’entourage dell’ex Bayer Leverkusen chiede circa 7 milioni di euro a stagione, mentre la dirigenza rossonera non vorrebbe andare oltre i 3,5 – 4 milioni all’anno. I contatti fra Juventus e Milan starebbero andando avanti insieme alle valutazioni tecnico-tattiche, con l’attuale dieci rossonero che potrebbe diventare un’alternativa nel ruolo di Aaron Ramsey Al vaglio per averlo già a gennaio, c’è l’ipotesi di un maxi scambio di cartellini fra le due società. Sembra infatti che il Milan non voglia privarsi del giocatore a zero e dunque starebbe pensando di accettare la proposta di uno scambio da parte della dirigenza bianconera.