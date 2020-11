Juventus, dalla Francia: ancora problemi per Rabiot

La Juventus tiene d’occhio la situazione legata al centrocampista francese Adrien Rabiot, attualmente in ritiro con la sua nazionale.

Il centrocampista è stato tra i migliori della squadra di Deschamps, che piegando il Portogallo nello scontro diretto giocato nello scorso weekend ha messo l’ipoteca sul primo posto del girone. Tornato da poco nel giro della nazionale, Rabiot sta ripagando nel migliore dei modi la fiducia che il ct ha riposto in lui. E ora sogna di partecipare ai prossimi Europei con la maglia della sua nazione. Tuttavia sembrerebbe esserci qualche dubbio riguardo le sue condizioni dopo l’ultima sessione di allenamento.

Come riporta infatti L’Equipe, oggi Rabiot non si è allenato con il gruppo di Deschamps ma ha effettuato un allenamento a parte. Non dovrebbero esserci grandi preoccupazioni però riguardo le sue condizioni. Probabilmente il ct ha fatto questa scelta precauzionale per non farlo affaticare troppo, considerando che per il prossimo match di Nations League dovrà fare a meno dello squalificato Kantè e di Tolisso, tornato al Bayern Monaco per un problema fisico. Se non ci saranno problemi Rabiot dunque sarà della partita. Nemmeno un altro big francese, Martial, si è allenato con il gruppo ma dovrebbe essere della sfida.