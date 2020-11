Bastoni alla Juventus, calciomercato: pronto uno scambio con Demiral

Calciomercato Juventus, Alessandro Bastoni considerato il nuovo crac del calcio italiano: Leonardo Bonucci avrebbe fatto il suo nome per rinforzare la difesa bianconera. Pronto uno scambio con Merih Demiral

Calciomercato Juventus Bastoni Inter/ In pochi mesi è diventato uno dei pilastri della nuova Inter di Antonio Conte. Stiamo parlando di Alessandro Bastoni, vera e propria rivelazione della passata stagione, che anche in questo scorcio di campionato sta confermato le enormi potenzialità che lo rendono a tutti gli effetti uno dei giovani difensori più promettenti dell’intero panorama calcistico italiano. Duttile, fisico, bravo con la palla tra i piedi, Bastoni si è adattato molto bene nella difesa a tre, ricoprendo con assoluta diligenza il ruolo di centrosinistra; del resto, anche per questo la cessione di Diego Godin al Cagliari è stata fatta a “cuor leggero”.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, asta sicura in partenza per Milik

In occasione del suo esordio in Nazionale è sembrato un vero e proprio veterano, destreggiandosi con assoluta naturalezza in un ruolo che ormai sembra essere stato disegnato a sua misura. Consapevolezza dei suoi mezzi che non è passata affatto inosservata, a tal punto che Bonucci gli ha “concesso” l’onore di indossare il suo numero di maglia, per quello che è stato considerato da molti con un vero e proprio passaggio di testimone. E proprio il vice capitano della Juventus starebbe spingendo per un eventuale approdo in bianconero dell’attuale centrale dell’Inter.