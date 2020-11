Calciomercato Juventus, asta sicura in partenza per Milik

Il calciomercato della Juventus lo ha visto grande protagonista nei mesi scorsi, a gennaio Arek Milik sarà di nuovo un uomo mercato.

Alla fine dello scorso campionato l’attaccante del Napoli sembrava essere vicino al cambio di passaggio. Dapprima l’interesse della Juventus, quindi quello della Roma che attendeva il suo arrivo per “liberare” Dzeko, finito proprio nel mirino dei bianconeri. Alla fine però ogni affare è saltato, Milik è rimasto al Napoli dove però si ritrova fuori dai piani tecnici di Gattuso. A gennaio sicuramente il calciatore andrà via, ha bisogno di giocare per non perdere i prossimi Europei con la Polonia.

Calciomercato Juventus, il Napoli è pronto a cedere Milik