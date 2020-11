Calciomercato Juventus, Ronaldo di nuovo protagonista del mercato. Infatti grazie al volere del portoghese, potrebbe arrivare Sergio Ramos

Calciomercato Juventus, Ronaldo potrebbe di nuovo essere protagonista del mercato in ottica bianconera. Il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, dovrà prendere una decisione sul proprio futuro, in breve tempo. Il centrale difensivo spagnolo, in scadenza di contratto con il club madrileno, si starebbe guardando intorno per capire cosa vorrà fare la prossima stagione. Tanti top club ai vertici europei lo stanno cercando e potrebbero provare il colpaccio a parametro zero, tra cui la stessa Juventus che non ha smesso di crederci. Ora anche il presidente e patron blancos Florentino Perez ha aperto al presunto addio del top player della formazione spagnola. Ronaldo potrebbe essere il tramite per convincere lo spagnolo per sposare la causa bianconera.

Calciomercato Juventus, Ronaldo muove il mercato: arriva la svolta

Durante il programma spagnolo ‘El Chiringuito’ il giornalista Josep Pedrerol avrebbe svelato il consiglio del patron Florentino Perez allo stesso capitano della sua squadra: “Se arriva una buona offerta, capirò perché andrai via”.