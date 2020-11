Genoa, cessione in vista. La Juventus pensa ad un esborso importante

Rovella è in scadenza di contratto, ma è nei prossimi giorni che si deciderà il suo futuro. La Juventus verserà 15 milioni al Genoa per averlo a gennaio?

Nicolò Rovella fa rima con Barella. Che si chiama anche Niccolò, ma con una “c” in più. Il talento del Genoa sta bruciando le tappe. Lo sta facendo più di come ha fatto il suo collega tra Cagliari e Inter, diventato oggi un centrocampista di fama internazionale. Stamattina la Gazzetta dello Sport ha confermato l’interesse della Juventus per il ragazzo, vera e propria rivelazione della prima parte di torneo. Calciatore, che non va dimenticato, ha un contratto che scade a giugno. proprio per questo i Grifoni stanno pensando ad un’operazione particolare.

Il Genoa vuole 15 milioni per Rovella

Unico modo che ha il Genoa per cedere Rovella e guadagnare qualcosa è venderlo subito a gennaio. L’operazione, pertanto, va conclusa nei prossimi 30 giorni, prima che si aprano le liste o ci il mercato bussi alle porte. I rossoblù chiedono 15 milioni e Juventus, Inter e Roma stanno valutando il da farsi. Nella strategia di Preziosi l’idea di una cessione immediata va di pari passo con una formula alla Romero, Vale a dire un vendita programmata nel tempo, magari con un prestito biennale. In questo modo si potrebbe trattere il giocatore a Marassi, in modo da farlo crescere senza particolari scossoni. Questa soluzione era stata adottata proprio da Paratici per il difensore argentino che è rimasto a Genova 24 mesi.