Juventus, fari puntati sul centrocampo: in due a rischio

La Juventus si sta preparando al ritorno in campo in serie A, nel prossimo turno dovrà affrontare il Cagliari di Eusebio Di Francesco.

Una partita nella quale i bianconeri non si potranno permettere passi falsi. Finora la Juve è imbattuta in campionato e vuole continuarlo ad essere anche dopo la partita con i sardi. Che hanno giocatori di qualità ed esperienza in tutti i reparti. Pirlo deve iniziare a fare la conta dei presenti e le ultime notizie che arrivano dalle nazionali non possono certo far stare tranquilli i tifosi bianconeri.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, sfida a due per il gioiello del Moenchengladbach

Juventus, le ultime notizie su Rabiot e Bentancur

Come riporta Tuttosport, andranno verificate le condizioni di Bentancur al rientro dagli impegni della sua nazionale. In casa Uruguay infatti alcuni elementi della nazionale di Tabarez sono risultati positivi al Covid. Dunque massima attenzione anche per il centrocampista bianconero. I tamponi effettuati al resto della squadra hanno dato esito negativo, ma c’è preoccupazione per gli esiti che potrebbero emergere nei prossimi giorni. Ieri invece Rabiot si è allenato a parte con la Francia. Oggi vedremo se saranno della sfida dei transalpini contro la Svezia, ma difficilmente sarà rischiato. Pirlo insomma spera di poter contare su di lui contro il Cagliari.