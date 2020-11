Juventus, Poste Italiane celebra lo scudetto 2019-20: ecco come

Poste Italiane ha deciso di omaggiare l’ultimo scudetto della Juventus con un francobollo celebrativo. Vediamo insieme di cosa si tratta

Juventus Scudetto/ La vittoria dell’ultimo campionato è stata tutto tranne che una passeggiata per gli uomini di Maurizio Sarri, che sono riusciti ad avere la meglio sull’Inter seconda soltanto quando mancavano tre gare al termine della stagione. Cristiano Ronaldo e compagni hanno chiuso con un solo punto di vantaggio sui nerazzurri, in quello che è stato un vero e proprio testa a testa che ha visto coinvolte in maniera sporadica anche Atalanta e Lazio. Vittoria dello scudetto che però non è servita a Sarri per consolidare la sua posizione al timone della nave bianconera, dal momento che è stato sollevato dal suo incarico a vantaggio di Andrea Pirlo.

Poste Italiane ha voluto omaggiare la vittoria del tricolore, il nono consecutivo, il trentottesimo della storia bianconera, con un francobollo celebrativo. Un'immagine all'interno della quale è possibile scorgere due uomini, uno colorato di bianco, l'altro di nero, che si contendono il possesso di un pallone, a simboleggiare proprio i colori della prima maglia indossata dalla Juventus la scorsa stagione.