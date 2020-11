Alaba alla Juventus, calciomercato: affare vivo con il terzino del Bayern

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano il pressing per il difensore del Bayern Monaco, in scadenza di contratto

Calciomercato Juventus Bayern Monaco/ A fari spenti. La Juve culla il sogno Alaba, ma è consapevole delle difficoltà cui va necessariamente incontro. Il contratto del calciatore austriaco è in scadenza nel 2021, e al momento ogni discorso relativo a un rinnovo contrattuale è stato rinviato: la discrepanza tra domanda ed offerta è di quelle consistenti. Il poliedrico terzino sinistro, che all’occorrenza può fungere anche da centrale in una difesa a 3, per il rinnovo del contratto chiede un quadriennale a circa 15 milioni di euro a stagione: una cifra importante, a livello dei principali top players a livello internazionale.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i contatti tra l’entourage del calciatore i dirigenti bianconeri, che andrebbero avanti da più di quattro mesi, sarebbero stati proficui. Il che non rappresenta un deterrente decisivo per il buon esito dell’affare, ma comunque è un attestato di stima reciproco piuttosto importante: alla Juve piace Alaba, e ad Alaba piace la Juve. I bianconeri, però, avrebbero bisogno di liberare spazio salariale: in questo senso, l’uscita di Sami Khedira potrebbe rappresentare un dato da tenere assolutamente in considerazione.