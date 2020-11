Calciomercato Juventus, Neymar decisivo nella trattativa per Sergio Ramos, il perché è derivato da una sua chiamata, i dettagli:

Calciomercato Juventus, possibile beffa in arrivo per i bianconeri. Neymar è diventato protagonista con una chiamata che potrebbe figurare decisiva nella trattativa sul futuro di Sergio Ramos. Saranno mesi molto importanti i prossimi, soprattuto sul fronte mercato. La Juve starebbe lavorando per innesti di assoluto valore da consegnare ad Andrea Pirlo, soprattutto per quanto riguarda top player in scadenza di contratto: il difensore del Real Madrid Sergio Ramos. Il capitano blancos potrebbe dire addio al club spagnolo dopo tantissimi anni di successi e trofei vinti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, lascia Torino a gennaio: cessione immediata

Calciomercato Juventus, la chiamata di Neymar sblocca la trattativa

Durante il programma “El Chiringuito”, Alfredo Duro ha rivelato di come Neymar figuri protagonista per le scelte del club, a tal punto che avrebbe chiamato direttamente Sergio Ramos dicendogli: “Se vieni al PSG, io e Mbappe rinnoviamo”.