Bosnia Italia, le formazioni ufficiali: la decisione su Bernardeschi

Ecco le scelte dei due allenatori in vista del match di Nations League in programma alle 20.45

Bosnia Italia Bernardeschi/ Sono state rese note le formazioni ufficiali di Bosnia Italia: match che gli azzurri di Roberto Mancini devono assolutamente vincere, per avere la matematica certezza di concludere questa prima “spedizione” europea in testa al proprio girone. Dopo la prova positiva offerta a Reggio Emilia contro la Polonia, in cui Locatelli e compagni hanno confermato i passi in avanti importanti compiuti sotto il profilo del gioco e della personalità, la squadra azzurra va in cerca di ulteriori conferme contro la Bosnia, squadra da non sottovalutare, che in più di una circostanza ha messo in difficoltà gli azzurri.

Nonostante il forfait forzato di Dzeko, infatti, che è costretto a seguire da casa l’incontro per via dei noti problemi legati al covid, la formazione di casa può contare su giocatori dall’indubbio valore tecnico, come Pjanic e Gojac. Per contro, la Nazionale italiana si schiera con un 4-3-3: in avanti, spazio al tridente composto da Berardi, Belotti e Insigne. Panchina dunque per Bernardeschi, partito titolare negli altri due incontri. Ancora out Immobile, che sta aspettando di negativizzarsi.