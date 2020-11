Calciomercato Juventus, colpo da 20 milioni: firma in estate

Calciomercato Juventus, ci siamo. Il futuro di Gravenberch sembra sempre più alla Juventus. Il centrocampista sarebbe a un passo.

Calciomercato Juventus, il futuro di Gravenberch sembra sempre più alla Juventus. Il centrocampista sarebbe a un passo dalla firma. In Spagna sono sicuri che l’affare andrà in porto già in estate.

Ryan Gravenberch è uno dei centrocampisti più promettenti in questo momento nella sua generazione. Il giocatore dell’Ajax, squadra da sempre cantera colma di grandi talenti, ha catturato l’attenzione dei maggiori club europei con le sue ottime prestazioni e la sua continuità di rendimento. Il classe 2002, da molti viene paragonato al grande idolo dei tifosi bianconeri Paul Pogba, centrocampista che ha fatto le fortune della Juventus, e chissà che in futuro non possa – di nuovo – farne. La Juventus potrebbe dunque intavolare un’altra trattativa dall’Ajax dopo l’affare De Ligt. E in Spagna danno conferme su questa ipotesi. Secondo quanto riporta ‘Todo Fichajes’, infatti, il centrocampista sarebbe ormai pronto a trasferirsi sotto la Mole già la prossima estate.

