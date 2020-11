Dybala al Real, calciomercato Juventus: arriva la chiamata da Zidane

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala sempre più lontano dai colori bianconeri: Zidane pronto a fare follie per la Joya

Calciomercato Juventus Dybala/ A tenere banco in casa Juventus è la questione relativa al rinnovo contrattuale di Paulo Dybala, che al momento tarda ad arrivare. Il fuoriclasse argentino, infatti, il cui contratto è in scadenza tra due anni, non ha ancora trovato l’intesa con gli uomini mercato bianconero. E in questo inizio di stagione ha riversato questa negatività che lo attanaglia in campo: prestazioni assolutamente scialbe per la Joya, che anche contro la Lazio ha commesso un paio di errori madornali che si sono rivelati decisivi per il risultato finale. Che l’attaccante non fosse al top psicologicamente, lo si era capito anche nelle prime uscite stagioni: se si eccettua il goal contro il Ferencvaros, l’ex Palermo non è mai andato in rete.

La distanza tra domanda ed offerta, tuttavia, è di quelle importanti: Dybala chiede per rinnovare un quadriennale a circa 15 milioni di euro annui, mentre la dirigenza di Corso Galileo Ferraris non si spingerebbe oltre i 10 milioni, magari con l’inserimento di qualche bonus legati a prestazioni e presenze. E intanto, arriva dalla Spagna un’indiscrezione riportata da Fabio Santini, che “rischia” seriamente di far saltare il banco: Zinedine Zidane starebbe facendo delle pressioni al Real per accelerare il colpo Dybala.