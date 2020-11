Calciomercato Juventus, nonostante il non impiego di Pirlo, Khedira sembra non aver ancora trovato l’accordo per la rescissione, i dettagli:

Calciomercato Juventus, i bianconeri e Sami Khedira sembrano non aver ancora trovato un accordo l’addio definitivo a gennaio. Come sappiamo il centrocampista tedesco è oramai un separato in casa: fuori dalla rosa di Pirlo e prossimo all’addio, ma nonostante le volontà della dirigenza di farlo partire già nella finestra invernale, le ultime indiscrezioni confermano che non ci sia ancora un accordo definitivo fra le parti. Dunque non è da escludersi che Khedira rimanga fino a fine stagione e, quindi, fino alla fine del suo contratto effettivo che lo lega alla Juventus.

Calciomercato Juventus, nessun accordo sull’addio: rimane in bianconero

Nessun accordo sulla rescissione del contratto. Khedira è destinato a rimanere ancora in bianconero, o almeno fino alla fine del suo contratto. Il centrocampista tedesco sembrava aver trovato un accordo per lasciare la società già a gennaio, dopo le indiscrezioni del quotidiano “Bild” che annunciava di un possibile addio già nella finestra di mercato invernale, con Khedira pronto a rimettersi in mostra ripartendo da un’altra squadra in Europa, dal club bianconero però non arrivano conferme sull’intesa con l’entourage del classe ’87 per l’addio definitivo del giocatore.